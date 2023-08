“Possono ambire al bis” | l’ex Juve strizza l’occhio al Napoli

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilcampione d’Italia è pronto a scendere in campo per difendere il tricolore cucito sul petto, tra mercato e interviste. Federico Bernardeschi potrebbe presto lasciare il Canada e il Toronto dopo appena due anni.ntus ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport aprendo ad un eventuale al ritorno nel campionato italiano. Le parole di Bernardeschi sul“Mi fa piacere ricevere attenzioni, se ci sarà la possibilità di rientrare io e la società decideremo insieme“, ha affermatoesterno della nazionale. Su di lui si sono mosse alcune società di Serie A che lo riaccoglierebbero volentieri. Bernardeschial(LaPresse) Spazio.itTra i club interessati, nelle ultime ...

