...di dimora sull'isola scattati a seguito di una precedente denuncia per, ha comunque architettato un piano per sorprendere e riempire di percosse il nuovo fidanzato della sua ex.,......di dimora sull'isola scattati a seguito di una precedente denuncia per, ha comunque architettato un piano per sorprendere e riempire di percosse il nuovo fidanzato della sua ex.,...

Ponza / Maltrattamenti in famiglia e lesioni, il Gip revoca il divieto di dimora sull’isola Temporeale Quotidiano

PONZA – Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, è comparso davanti il Gip del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce Florian M., l‘uomo di 41 anni di Ponza a cui i Carabi ...PONZA – Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Per queste due gravi ipotesi di reato il Gip del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce ha disposto l’urgente e necessario allontaname ...