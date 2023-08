Ponte sullo stretto | opposizioni contro il regalo del governo ai manager “Favori ai soliti noti mentre dicono no a Reddito e salario minimo”

(Di sabato 5 agosto 2023) “Vergogna“, “uno scempio”, “un insulto agli italiani“. Lesi scagliano in corola norma che farà saltare il tetto di 240mila euro l’anno previsto per ipubblici, per i dirigenti della rediviva società concessionaria incaricata di realizzare ildi Messina. La previsione, anticipata dal Fatto, è contenuta nella bozza del decreto legge “Omnibus” all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri: e non basta, perché accanto ad essa si trovano altri commi che permetteranno di derogare in toto a tutti i vincoli che regolano la gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica, in tema di lavoro subordinato, retribuzioni, trasparenza e principi di economicità. Per il Movimento 5 stelle quella delè ...

La questione aveva già fatto discutere l'anno scorso. La norma per aggirare il tetto dei 240mila euro lordi per lo stipendio annuo dei dirigenti pubblici era stato inserito nel decreto Aiuti bis, prim ...