Ponte sullo Stretto | nella bozza salta il tetto di 240mila euro per i manager L’opposizione insorge

... il provvedimento Omnibus atteso lunedì in consiglio dei ministri, l'articolo 15 riguarda la società per ilStretto. Nell'articolo, 'Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della ...''Il #salariominimo la destra lo ha fatto. A modo suo. Ha tolto il tetto di 240000 euro per i manager di stato. A partire da chi dovrà dirigere la società sulStretto. Come sempre, ciascuno ha le sue priorità'. Lo scrive su Twitter il deputato democratico Arturo Scotto, capogruppo in commissione Lavoro.Leggi Anche Via libera al Senato, ilStretto di Messina è legge Cosa dice la bozza del decreto All'articolo 1 del provvedimento si legge che alla società 'non si applicano' le disposizioni di alcuni commi del decreto ...

Ponte sullo Stretto, addio al tetto dei 240mila euro per gli stipendi. Schlein: “Governo indecente”, le oppos… la Repubblica

Che potrebbe saltare, ma solo per il cda della società Stretto di Messina Spa, che avrà il compito di costruire il Ponte. Sarà da vedere se resterà ... che allarga le "disuguaglianze" e "soffia sul ...L'ultima bozza del decreto "Asset e investimenti", che lunedì andrà in Cdm, cancella il limite massimo previsto per i compensi di dirigenti pubblici ...