Ponte sullo Stretto | bentornati stipendi d’oro | nella bozza del decreto addio al tetto dei 240mila euro per i manager pubblici

(Di sabato 5 agosto 2023) Nell’ultimadisponibile delAsset e investimenti, atteso lunedì in consiglio dei ministri, c’è una società che verrà esonerata daldiper glidi amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti. Non una qualsiasi, ma quella incaricata della realizzazione deldi Messina. A definirlo è l’articolo 15 del, sotto il titolo «Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.1158», che prevede la non applicazione delle disposizioni di alcuni commi dellegislativo del 2016. Ovvero quelli ...

Non una qualsiasi, ma quella incaricata della realizzazione delStretto di Messina. A definirlo è l'articolo 15 del decreto, sotto il titolo "Disposizioni urgenti per garantire l'...Deroga alla norma del 2016 sui compensi massimi di 240mila ...Superare il tetto massimo di 240mila euro lordi all'anno , previsto nella retribuzione per la società che si occuperà delStretto di Messina . E' quanto è disposto nell'ultima bozza del decreto legge " Asset e investimenti", ovvero il provvedimento Omnibus atteso lunedì in consiglio dei Ministri per l'...

Ponte sullo Stretto: assunzioni, stipendi e spese senza limiti Il Fatto Quotidiano

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "La norma prevista nel decreto omnibus che fa saltare il tetto di retribuzione dei componenti del consiglio di amministrazione del ponte sullo Stretto è un insulto agli ital ...Intanto, sul ponte che collega la Crimea al territorio russo è stato riaperto il traffico dopo che era stato sospeso per circa tre ore nel timore di attacchi. 2023-08-05 09:42:36 La Lituania chiuderà ...