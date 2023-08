Ponte Messina | Carrà Lega | ' Bonelli pensi a soldi migranti di casa Soumahoro'

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "è ossessionato dal ministro Matteo Salvini. Assurdo come non perda occasione per attaccare chi ha sbloccato il Paese e interventi fondamentali per la sua crescita, a partire proprio dalsullo Stretto che, con buona pace dell'esponente di AVS, è fondamentale per Calabria e Sicilia. Vuole davvero parlare di? Ci parli di quelli pubblici, stanziati per l'accoglienza, che si sarebbero trasformati in borsette di lusso indella famiglia del suo candidato. Strano che siano gli unicipubblici di cuinon parli. Mai". Lo dichiara il deputato siciliano dellaAnastasio

'La deroga al tetto dei 240mila euro allo stipendio dei manager per la società che dovrà realizzare ilsullo Stretto, contenuta nel decreto Asset, conferma che per Salvini la priorità non sono le infrastrutture o lo sviluppo della Sicilia, ma distribuire regalie ai suoi amici. È sempre la solita ...Roma, 5 ago. " "La norma prevista nel decreto omnibus che fa saltare il tetto di retribuzione dei componenti del consiglio di amministrazione delsullo Stretto è un insulto agli italiani e di questo il governo di Giorgia Meloni in persona se ne devono vergognare". Così in una nota Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde e deputato ...Non una qualsiasi, ma quella incaricata della realizzazione delsullo Stretto di. A definirlo è l'articolo 15 del decreto, sotto il titolo "Disposizioni urgenti per garantire l'...

Ponte sullo Stretto: assunzioni, stipendi e spese senza limiti Il Fatto Quotidiano

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Bonelli è ossessionato dal ministro Matteo Salvini. Assurdo come non perda occasione per attaccare chi ha sbloccato il Paese e interventi fondamentali per la sua crescita, ...Ai vertici della società Ponte Stretto (istituita per realizzare il ponte fra Messina e Reggio Calabria) non sarà applicato il tetto dei compensi previsto per legge per i manager pubblici. Questo è ...