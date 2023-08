PNRR | al via gare per 24 interventi nelle scuole casertane | investimenti per 54 milioni

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 5 agosto 2023) Caserta. Sono state messe a bando tutte ledi appalto relative ai finanziamenti ottenuti dalla Provincia di Caserta per l’edilizia scolastica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di circa 54di euro. L’iter amministrativo e tecnico è stato completato grazie al lavoro degli uffici del Settore Edilizia, coordinato dal dirigente Paolo Madonna. Gliprevisti in questa prima fase sono 24: 16 riguardano l’adeguamento strutturale delleper circa 38di euro; un intervento di demolizione e ricostruzione per 11e 500mila euro; 3la riqualificazione di mense scolastiche per quasi 2di euro; 4 finanziamenti sono dedicati alla costruzione di nuove palestre per 7 ...