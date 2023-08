Plumcake al caffè | soffice e senza uova Lo fai in 5 minuti!

Leggi su donnaup

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilfatto in casa è uno dei dolci che ami di più in assoluto? Allora ti consiglio la ricetta di unleggerissimoburro. Se ami l’aroma di un buonnon puoi fare a meno di assaggiare questo dolce fatto in casa. La ricetta delalè facilissima da realizzare e impiegherai solo 5 minuti per portarla a termine. Il profumo di questo dolce e il suo sapore leggero e goloso sarà il modo giusto per fare colazione in modo da cominciare la giornata al meglio. Ovviamente puoi scegliere di servire questo dolce ai tuoi ospiti oppure puoi mangiarlo anche a merenda. Insomma ogni momento è quello giusto per gustarlo. Inoltre non devi perdere molto tempo ad impastare perché praticamente si prepara quasi da solo. Se ...