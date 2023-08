Pesto di fagiolini | ottimo per condire pasta e bruschette

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 5 agosto 2023) Avrete capito che mi piace variare, per questo alterno al classicodi basilico questa ricetta di. Con la salsa ottenuta, condisco la, ovviamente, le, certo, ma anche le insalatone fredde a base di cereali come farro e orzo, ad esempio. Fresco e profumatissimo, per prepararlo bisogna prima di tutto lessare gli ortaggi. Se abbiamo l’orto, approfittiamone, altrimenti cerchiamo di procurarci possibilmente prodotti biologici e non trattati, da filiera certa, per un pieno di vitamine e sali minerali. Puliamoli con cura, eliminando le estremità del baccello, spezziamo le estremità e tiriamo via anche il fili laterali che potrebbero risultare fastidiosi. Mettiamo a bollire una casseruola colma di acqua leggermente salata. Lasciamola andare a fiamma allegra, quando prende il primo bollore, ...