Si partiràmattina alle 9.30 con le qualificazioni a 32. Inizio del tabellone principale ... La meglio gioventù del tennis italiano a. Direttamente dal torneo di Wimbledon Junior ...Niente diretta, insomma, per le tre sfide in programma: Reggiana -(ore 18), Feralpisalò - Vicenza (ore 20) e Cesena - Virtus Entella (20.30): i tifosi delle squadre vincitrici ...Il Supereroi Summer Tour di Mr. Rain farà tappa6 agosto, alle ore 21, nell'area del porto turistico Marina diper lo Zoo Music Fest, tra i principali festival italiani, ideato e organizzato da Alhena Entertainment, Elite Agency ...

Pescara: domenica al via le qualificazioni Tiscali

Da domenica 6 agosto andrà in scena il torneo internazionale ITF Regione Abruzzo 15.000 dollari facente parte del Circuito “Tennis tour I ...Coppa Italia Reggiana-Pescara: turno preliminare in programma domani sul neutro di Fiorenzuola alle ore 18. Out Vergani, Tunjov, Aloi e Scipioni. Non ancora pronto il neo biancazzurro Tommasini.