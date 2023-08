Perquisiti i genitori di Kata | copie forensi dei loro cellulari

Tra queste, come riportato da La Nazione , ci sono anche idi Kataleya, il nonno, due zii paterni, uno zio materno e la moglie di quest'ultimo. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia, ...Oltre allo zio sono statidella piccola Kata per un totale di dieci decreti di perquisizione nei confronti di più familiari della bimba rapita e di altre persone, in qualità di ...Lo scorso 28 maggio, meno di due settimane prima della scomparsa della piccola Kataleya , un cittadino ecuadoregno si gettò da una finestra per scappare alle violenze di un clan di occupanti, ...

Bimba scomparsa, perquisiti i genitori di Kata LA NAZIONE

I genitori della bambina non hanno per il momento voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito e da diverse settimane si sono chiusi in un doloroso silenzio, dopo le dichiarazioni delle prime ...Dopo l’arresto di Argenis Abel Alvarez Vazsquez, zio di Kata la piccola scomparsa il 10 giugno scorso a Firenze, i carabinieri hanno perquisito anche i genitori della vittima, Miguel Angel Ramon ...