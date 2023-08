Perla Vatiero e Francesca replicano il video in auto di Mirko e Greta

(Di sabato 5 agosto 2023)Sorrentinoilindie la clip diventa in breve virale L'articolo proviene da Novella 2000.

La relazione nata nel villaggio di Temptation Island tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti prosegue a gonfie vele. La scelta di lui di chiudere cone iniziare subito una storia con la giovane tentatrice , però, non è piaciuta ai telespettatori che l'hanno duramente criticato sui social . La mamma dilancia una frecciata a ...Si aggiunge anche un messaggio della mamma di, che lancia una velata frecciata all'ex genero. Di sicuro Mirko e Greta, neanche tempo di uscire dal reality show, già stanno creando le ...Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island 2023 . Il giovane è entrato nel programma insieme alla fidanzatama ha lasciato il reality show con la tentatrice Greta Rossetti . Il ragazzo originario di Rieti è tornato sui social per spiegare le ragioni dietro la sua scelta e condividere il suo ...

La madre di Perla Vatiero incoraggia la figlia: Ti difendo io, le tue lacrime mi spezzano il cuore Fanpage.it

Perla Vatiero e Francesca Sorrentino replicano il video in auto di Mirko e Greta e la clip diventa in breve virale ...Il gruppo delle ragazze fidanzate di Temptation Island è tornato, quasi al completo, e non sono sole! Perla Vatiero, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino e Vittoria Egidi si ...