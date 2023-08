Perché passerà molto tempo prima di un eventuale allargamento Ue ai Balcani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 agosto 2023) L’dell’Unione Europea è un processo in itinere che dovrà includere, presto o tardi, la tormentata regione deiOccidentali. Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Kosovo e Montenegro. La stabilizzazione di questo irrequieto angolo d’Europa, turbato da conflitti, tensioni etniche e rivalità intra-statali, è necessaria per garantire la sicurezza dell’Unione e per evitare intrusioni di potenze rivali come la Federazione Russa. L’obiettivo è lontano dall’essere raggiunto. Il processo d’integrazione europeo è ostacolato dalla scarsa fiducia che gli Stati membri hanno manifestato anche verso nazioni entrate recentemente come la Bulgaria e la Romania. I 27 Stati membri dovranno raggiungere l’unanimità su ogni passo del futuroe non è detto che i rischi alla sicurezza europea provocati dall’invasione ...