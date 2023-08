Per molte ore Diego Abatantuono | dramma nel deserto | il raptus del cammello

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023)un insaziabile viaggiatore. L'attore non ha viaggiato solo per piacere, ma anche per lavoro. È il caso di Marrakech Express, il film di Salvatores di cui fu protagonista nel 1989. "Entri in un altro meccanismo, conosci le persone in un altro modo, conosci sfaccettature che da turista non riesci a cogliere. Sono stato in Marocco tante volte, un posto che mi ha stregato, mi piace da matti la gente, mi diverto a contrattare e comprare nei mercati", confessa al Corriere della Sera prima di rivelare un aneddoto che pochi conoscono. In Marocco in fatti c'era già stato prima "per Il segreto del Sahara, miniserie di Alberto Negrin con un cast pazzesco: Ben Kingsley, Andie MacDowell, David Soul, Miguel Bosé... Negrin mi disse: vieni, vedrai che ti diverti, ci sarà sangue, sudore e polvere. Gli risposi che io con sangue, sudore e ...