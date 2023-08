Per Carlo"il Milan di Pioli è semplicemente scomparso in campionato", mentre per ... "Ancora contro Pioli Cari allenatori da divano state scrivendo che non c'ègiocatore da Milan. ...titolo o discorsi legati al primato in ballo, ma forse proprio per questo la gara finisce ... Il protagonista a sorpresa è Comandini , che nell'occasione Carlo, mai scevro di ...Per Carlo"il Milan di Pioli è semplicemente scomparso in campionato", mentre per ... "Ancora contro Pioli Cari allenatori da divano state scrivendo che non c'ègiocatore da Milan. ...

Pellegatti: “Nessun voto al mercato del Milan. Su Lenglet…” | Esclusiva Pianeta Milan

Vignola, dibattito sui social. La vicesindaca Paragliola:. "Sfalci ridotti al minimo per. scelta, è una tecnica virtuosa".