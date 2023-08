Pellegatti | “Mercato Milan? Il voto migliore lo darà il campo a fine agosto”

Inter e Milan a tutto tondo in questa fase del calciomercato. Fabrizio Biasin e Carlohanno fatto il punto della situazione Una grossa fetta deldell'Inter ruota intorno al nome di quello che potrà essere il prossimo attaccante dopo l'addio alla pista Lukaku delle ...L'acquisto più caro dell'ultimoestivo del Milan, voluto con forza dall'ex d.s. Paolo Maldini. Oggi, però, Furlani e Moncada ... La super - bomba di: "Non solo Musah, chi arriva al ......mese e mezzo ma Carlosembra già pronto per la stracittadina. Il giornalista e grande tifoso rossonero infatti è stato ospite di TvPlay dove ha letteralmente provato a demolire il...

Pellegatti: “Mercato Milan Il voto migliore lo darà il campo a fine ... Pianeta Milan

Milan, un vero e proprio dubbio amletico quello che attanaglia i tifosi in merito al prossimo attaccante. Un nome lo suggerisce il noto giornalista Pellegatti ...Non solo Charles De Ketelaere, ora il Milan è pronto a una rivoluzione di calciomercato: ecco il borsino delle cessioni di Carlo Pellegatti ...