“Papà non c’è più” Cinema e tv in lutto | l’attore è morto ma il suo ricordo resterà indelebile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 agosto 2023)nel mondo delper la scomparsa delche in carriera ha recitato anche in Scarface di Brian De Palma. È deceduto il 3 agosto, nell’ospedale Mt Sinai di New York, come ha reso noto il figlio Morgan, attore e Ceo di Knitting Factory Entertainment. Sì era distinto come lo scagnozzo boliviano Alberto nel film Scarface di Brian De Palma (1984); nei panni del padrone di casa dalla voce roca Mr. Shickadance che cerca una casa in affitto in Ace Ventura: l’acchiappanimali (1994); e, dal 1998 al 2003, nei panni del boss mafioso con infezione da Hiv Antonio Nappa nella serie tv Oz. Nato a Filadelfia, in Pennsylvania, il 26 novembre 1939 da una famiglia ebraica, aveva studiato recitazione con Stella Adler presso il prestigioso Actors Studio. Mark Margolis ha interpretato un anziano insegnante di matematica per Darren ...