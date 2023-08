Papa Francesco “La Chiesa non ha porte e accoglie tutti”

... in particolare, i nostri giovani riuniti in questi giorni a Lisbona con, in occasione della Giornata mondiale della gioventù". "La celebrazione della festa della Madonna della Neve " ...Quarto giorno dialle Giornate Mondiali della Gioventù, a Lisbona. Nel suo penultimo giorno in Portogallo, il pontefice è arrivato nel Santuario di Fatima, accolto da decine di migliaia di fedeli. Nella ...Una cittadina di Novedrate è andata in udienza da. Si tratta di Angelina Contartese , 50 anni: "Vedere ilè stato emozionante, indescrivibile" è il suo primo commento. Scrive al: invitata all'udienza generale Angelina vive e ...

Lo ha detto Papa Francesco, oggi, al Santuario della Madonna di Fatima. Il pontefice parla di una chiesa che “non può che essere la casa della gioia” ribadendo il suo messaggio nella cerimonia di ...Tappa a Fatima per Papa Francesco, in visita in Portogallo per la Giornata mondiale della Gioventù. Accolto da circa 200mila persone, il Pontefice ha recitato il rosario nel Santuario con i giovani ma ...