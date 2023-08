Papa Francesco alla Gmg | “Le transessuali sono figlie di Dio”

(Di sabato 5 agosto 2023) Eutanasia, aborto, comunità Lgbtq+. E ancora, dipendenze da droga e alcol, depressione e autolesionismo:Gmg in Portogallo torna a parlare con i giovani di tematiche sociali. L’invito a essere felici Migliaia di giovani cattoliciGmg di Lisbona, in corso dall’1 al 6 agostoAl pranzo della Nunziatura, il 4 agosto, il Santo Padre ha incontrato 10 ragazzi e ragazze che partecipanoGiornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, provenienti da tutti i continenti. “Siate felici – ha dettoai ragazzi – perché i Santitutti felici non c’è un Santo triste”. E ancora: l’invito a “difendere la vita, sempre”, coinvolgendo le “personevita nonostante le difficoltà e i problemi”, “coltivare il dialogo con gli anziani“, ...

Padre Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas: "Da sempre un forte legame trae questo luogo di preghiera. Oggi torna per pregare per la pace ma anche per i giovani, ai quali affida presente ...... colto e raccontato nel terzo video - reportage prodotto per l'Agenzia Fides da Teresa Tseng Kuang yi in vista del viaggio diin Mongolia (1 - 4 settembre). Dalle immagini e dalle ...ha parlato della Chiesa, che deve essere aperta a tutti, e dell'esempio della Madonna che ... Tuttavia ilha recitato il rosario, insieme ai malati e ai detenuti presenti, e tra le cinque ...

'Preghiamo per la pace, affinché la Santa Vergine di Fatima, che ha chiesto di pregare il Rosario per ottenere la pace, presenti le nostre preghiere al Signore e conceda al mondo un tempo di pace dura ...(LaPresse) Papa Francesco ha visitato sabato la città portoghese di Fatima. Mentre pregava per la pace nel Santuario i vicini incendi hanno reso il cielo nero e la cenere è caduta sulla folla.