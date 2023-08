Papa Francesco a Fatima | ' La Chiesa non ha porte'

"Maria nella sua vita non ha fatto altro che indicare Gesù", ha sintetizzato il: "Fate quello che lui vi dirà, seguite Gesù". Poiha mimato i due gesti di Maria, che "accoglie tutti e ...Il torinese"Pecco" Bagnaia riporta il titolo del Motomondiale in Italia: il 6 novembre 2022 al pilota della Ducati è stato sufficiente il nono posto nell'ultimo gran premio di Valencia per ...Una preghiera per la fine di tutte le guerre , soprattutto quella in Ucraina ., alla vigilia della messa conclusiva della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona , è tornato a Fatima per pregare il rosario con i giovani ammalati . Nel 2017 Bergoglio era stato ...

Anche per i giovani provenienti dalla Versilia, dalla Piana di Lucca, e dalla Valle del Serchio sale l’attesa per il fine settimana a Lisbona, con Papa Francesco. «Sta andando tutto molto bene. La ma ...Intervistato da Walter Veltroni per 7, l'inserto del Corriere della Sera, Francesco Totti ha detto che non si tirerebbe indietro qualora Carlo Verdone decidesse di fare una sorta di sequel di In ...