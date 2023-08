Pantheon a pagamento | Sangiuliano | Numeri oltre ogni aspettativa

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Quasi 230mila ingressi per 866mila euro di incassi. Sono idel primo mese di ingressi aalresi noti dal ministro della Cultura, Gennaro, dal 3 al 31 luglio 2023. «» che «superano», dichiara il ministro. «Quasi 230mila i visitatori per un incasso di860mila euro. Più di 20mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni, in 50mila circa hanno usufruito delle gratuità previste per legge». «Il- prosegue- è un sito fondamentale del nostro patrimonio. Gli introiti saranno reinvestiti nella valorizzazione del sito stesso, serviranno al sostegno di opere di solidarietà e contribuiranno alle spese per la ricostruzione dei territori alluvionati». ...