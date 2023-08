Palmeri | «Con Scamacca prima volta storica Inter fessa 2 volte»

(Di sabato 5 agosto 2023)andrà all’Atalanta anziché all’, con il West Ham che ha accettato l’offerta degli orobici. L’attacco diai nerazzurri di Milano. Il suo commento a Sportitalia.com? Il commento di Tancredisull’affaire: «Nella storia minima del calciomercato, agosto 2023 segna a suo modo un punto di riferimento: perchémente è lain cui l’Atalanta soffia un giocatore all’. Per carità sarà già capitato, ma soprattutto su giovani o giocatori secondari. Ma quando si è trattato di titolari, e titolari pesanti, e titolari costosi, non c’è mai stata partita. E invece concambia la storia». COLPE ? Lo stesso ...

... inoltre, la Polizia locale ha identificato 5 lavoratori in nero per i quali si procederàla ...in quanto volti alla tutela del consumatore e dei lavoratori - commenta il comandante Stefano-...Una kermesse promossa dal sindaco Francesco Paolo Cortolillo e dal vice sindacodelega al turismo e spettacolo Pippo, che ha voluto puutare i riflettori sulle origini della famosa granita ...Una kermesse promossa dal sindaco Francesco Paolo Cortolillo e dal vice sindacodelega al turismo e spettacolo Pippo, che punta i riflettori sulle origini della famosa granita siciliana. ...

Palmeri: “Benvenuti nell’era in cui l’Atalanta soffia un calciatore all’Inter” fcinter1908

8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito FCINTER1908 di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna ...Non si placa per l’Inter la ricerca di un attaccante. Messo Gianluca Scamacca nel mirino dopo la rottura dei rapporti con Romelu Lukaku, ora bisogna fare i conti con l’Atalanta. Una pessima notizia, s ...