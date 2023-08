Pakistan | l' ex premier Khan condannato a 3 anni per corruzione

...per mancate comunicazioni relative al deposito dei doni dalla Commissione elettorale del(Ecp). E' stata proprio questa commissione a presentare una denuncia penale a carico dell'ex, ...Per l'ex, coinvolto in numerose procedure giudiziarie, si tratta del secondo arresto nel giro di pochi mesi, mentre non pochi tra i vertici del suo partito, il Pti, sono finiti in carcere con ...E' accusato di frode e corruzione, l'exancora davanti ai giudici Khan, leader del partitoTehreek - e - Insaf (Pti), è stato colpito da oltre 150 procedimenti giudiziari da ...

Pakistan, l'ex premier condannato a tre anni di carcere AGI - Agenzia Italia

per mancate comunicazioni relative al deposito dei doni dalla Commissione elettorale del Pakistan (Ecp). E' stata proprio questa commissione a presentare una denuncia penale a carico dell'ex premier, ...Sabato, 5 agosto 2023 Home > aiTv > Pakistan, l'ex premier Imran Khan condannato a tre anni di carcere Lahore, 5 ago. (askanews) - L'ex premier pachistano Imran Khan è stato condannato a tre anni di ...