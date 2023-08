Pakistan | l' ex premier Imran Khan condannato a tre anni di carcere

Per l'ex, coinvolto in numerose procedure giudiziarie, si tratta del secondo arresto nel giro di pochi mesi, mentre non pochi tra i vertici del suo partito, il Pti, sono finiti in carcere con ...E' accusato di frode e corruzione, l'exancora davanti ai giudici Khan, leader del partitoTehreek - e - Insaf (Pti), è stato colpito da oltre 150 procedimenti giudiziari da ...Il giudice ha chiesto l'arresto immediato e l'exè stato arrestato nella sua casa a Lahore. 'Il presidente del Pti è stato arrestato nella sua residenza a Lahore', ha confermato il partito di ...

Pakistan, l'ex premier condannato a tre anni di carcere AGI - Agenzia Italia

Lahore, 5 ago. (askanews) - L'ex premier pachistano Imran Khan è stato condannato a tre anni di carcere e a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici al termine di un processo per corruzione.Una condanna a tre anni per corruzione legata a dichiarazioni false sui beni ricevuti da funzionari stranieri poi rivenduti riporta l'ex capo del governo di Islamabad in carcere ...