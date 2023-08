Pakistan | ex premier Khan condannato a 3 anni per corruzione

(Di sabato 5 agosto 2023) Il leader del partito Pti è stato arrestato Una tribunaleo hal’exe leader dell’opposizione Imrana tredi prigione per. Lo conferma un portavoce del suo partito.è stato accusato di aver mentito riguardo alla vendita illegale dei doni di Stato ricevuti mentre era in carica. “Il giudice Humayun Dilawar ha annunciato che il coinvolgimento inè stato provato”, ha riferito la tva, secondo quanto riporta al Jazeera. Il giudice ha chiesto l’arresto immediato e l’exè stato arrestato nella sua casa a Lahore. “Il presidente del Pti è stato arrestato nella sua residenza a Lahore”, ha confermato il partito dicon una ...

Pakistan, l'ex premier condannato a tre anni di carcere

