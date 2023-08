Overbooking | compagnia aerea sorteggia chi resta a terra La scrittrice | Siete delle bestie

Ci pensa laaerea, nella fattispecie la sempre più fané Ita " che tristezza anche solo il ... E non con musica d'ispirazione o accessori in dotazione: con l'ottimo strumento dell',...Una responsabile dellaVolotea, a Creta, chiamata dopo vivaci proteste dei passeggeri, non ha saputo fornire spiegazioni. Per aumentare la confusione, ai passeggeri inè giunto ...... ma il sito è tuttora inaccessibile e laaerea "non risponde alle mail". Il prossimo volo ... I disagi si sarebbero prolungati a causa sia dell'(sovraprenotazione), ma anche per il ...

Chiara Gamberale, il viaggio incubo per la Grecia: «Sorteggiata per l'overbooking, non mi hanno fatta partire» ilmessaggero.it

dall'altro i viaggiatori possono avere brutte sorprese il giorno della partenza. L'overbooking, del resto, è una pratica legale. La compagnia aerea è però tenuta a risarcire il viaggiatore.Doveva prendere un aereo da Venezia per la Grecia, ma la sua vacanza è diventata un incubo. «Stamattina dovevo partire per la Grecia per l’unica settimana dell’anno in ...