Osimhen | De Laurentiis ha deciso | succederà la prossima settimana

(Di sabato 5 agosto 2023) In casa Napoli tiene banco la questione legata a Victor: il bomber nigeriano sta parlando con gli azzurri per prolungare il contratto. Giorni di contatti e incontri tra l’entourage del calciatore e gli uomini mercato del Napoli. Si lavora sull’ingaggio e soprattutto sul trovare un punto di accordo per quanto concerne la clausola. Nella giornata di ieri Sky Sport ha lanciato la notizia di una possibilità di avere una doppia clausola: una valida per l’Europa e una per l’Arabia Saudita. La decisione di DesuSu Victorsi sono mossi in tanti: sia dalla Premier League che dalla Francia, in particolare il PSG. Ma le attenzioni pericolose sono quelle dall’Arabia Saudita, in particolare l’Al-Ahli. La decisione su(LaPresse) SpazioNapoli.itGli arabi continuano a ...

Con, Denon può giocare di rimessa, perché il rischio di destabilizzare il progetto è tutt'altro che effimero". Non perché il nigeriano non sia sostituibile: tutti lo sono. "Ma ...Ora, invece, ' tutto sembra convergere verso De'. E non va bene. 'Ma è una forzatura: ... ma anche le situazioni poco chiare di Zielinski e Lozano e il rinnovo di. 'Insomma, l'......rinnoverà o no con il Napoli Sembrava esserci stato un avvicinamento tra il club di De... le trattative per il difensore centrale e i rinnovi di contratto, in primise Zielinski su ...

Osimhen vuole 10 milioni d’ingaggio, De Laurentiis pronto ad accontentarlo – Il Mattino CalcioNapoli1926.it

Nel pieno del mercato estivo continua a tenere banco in casa Napoli il capitolo Victor Osimhen. Nominato miglior attaccante della Serie A 2022-2023 con 26 realizzazioni personali, la stella nigeriana ...Per questo motivo, De Laurentiis continua a lavorare per prolungare l’accordo con Victor Osimhen, che ha già espresso a più riprese la volontà di rinnovare il contratto ma nel contempo di voler ...