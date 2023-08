Oroscopo Paolo Fox dal 5 all' 11 agosto 2023 | previsioni settimanali

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 agosto 2023) Tornano puntuali leastrologiche dell'diFox, pubblicate da DiPiù Tv per la settimana dal 5 all'11. L'Ariete dovrà fare attenzione a chi vorrà ostacolarlo, mentre la Vergine non dovrà fare passi azzardati. Ecco tutti i consigli degli Astri per i dodici segni zodiacali. ARIETE – Venere favorirà gli incontri, fate il primo passo se vi piace qualcuno. Se la vostra coppia è solida non dovete temere, ma non discutete per un'incomprensione legata a circostanze esterne. Le coppie ufficiose potranno legalizzare la loro unione. Nella professione, attenzione ai conflitti e a qualcuno che vuole ostacolarvi. TORO – Venere è contraria, ma non manca l'amore. Probabilmente state prendendo tempo a causa di una delusione del passato. In coppa, non esagerate con i toni di una ...