Ordine d’arrivo MotoGP | risultati e classifica Sprint Race GP Gran Bretagna 2023 | Bezzecchi 2° sul bagnato | Bagnaia lacunoso

(Di sabato 5 agosto 2023) Oggi pomeriggio si è disputata ladel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Silverstone.di emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con ilPremio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto su una pista umida, partendo con le gomme da. Alex Marquez ha vinto la gara in maniera perentoria. Lo spagnolo della Ducati Team Gresini ha recuperato dalla terza piazzola ed è riuscito a trionfare davanti a Marco. Il centauro italiano della Ducati Mooney VR46 ha conquistato ...

Le forze dell'erano già state schierate in previsione dell'... Poco dopo l'di Cenat, le tensioni sono aumentate ... fuochi'artificio lanciati in aria, barricate rovesciate, veicoli presi ......più o meno lungo che intercorre tra la spedizione e l'... ha già pagato il prezzo in anticipo, al momento dell', e perciò ... si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti'...L'ultimo inbimbo cronologico a perdere i sensi nella piscina di casa è stato un piccolo di due anni di ... Ogni anno,'estate, quando leggo di bambini che muoiono annegati rivivo quel dolore e ...