Operazione di controllo | 173 persone e 118 veicoli identificati

(Di sabato 5 agosto 2023) Risultati dell’dia San Giovanni e Barra: 173identificate e 118controllati, con 19agli arresti domiciliari Nella giornata di giovedì gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario didel territorio nei quartieri di San Giovanni e Barra. Nel corso delle attività, gli operatori hanno identificato 173di cui 37 con precedenti di polizia, controllato 118e 19sottoposte agli arresti domiciliari. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Continuano i servizi straordinari didel territorio nell'ambito dell'"Alto Impatto", finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell'...'Al primosemestrale, il paziente è in perfette condizioni generali di salute - ha ... È stata unaradicale di una certa complessità perché la massa tumorale aveva inglobato l'...Dopo il cambio di politica didei rendimenti (YCC) della scorsa settimana, anche questa settimana la Bank of Japan (BoJ) ...la banca centrale del Giappone ha portato a termine un'di ...

Operazione di controllo del territorio dei carabinieri Trapanioggi.it

Cronaca Teramo - 04/08/2023 19:24 - La Polizia Locale di Pineto sta intensificando i propri sforzi per porre fine ai comportamenti pericolosi che si verificano sempre ...La società realizza sistemi di sicurezza per infrastrutture stradali ed aeroportuali è stata infatti ceduta al fondo Adon capital di Dublino ...