(Di sabato 5 agosto 2023)a Napoli: Due arresti pernella stazione metropolitana di Piazza Garibaldi Giovedì mattina gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel corso di un servizio, hanno tratto in arresto due napoletani di 61 e 64 anni, entrambi con precedenti, per il reato di. Nello specifico, gli operatori, all’interno della stazione metropolitana di Napoli Piazza Garibaldi, hanno notato subito due uomini che, con fare sospetto, si aggiravano scrutandoe bagagli. L’intuito investigativo non è stato disatteso, infatti, i due, monitorati a distanza, hanno iniziato a seguire un uomo ed uno di essi, approfittando della calca, lo ...

6 sono stati i serviziin abiti civili per contrastare i furti in danno dei ... Inoltre, il 26 luglio è stata attuata l'"STAZIONI SICURE", coordinata, a livello centrale, dal ...6 sono stati i serviziin abiti civili per contrastare i furti in danno dei ... Lo scorso 26 luglio è stata inoltre attuata l'" Stazioni sicure ", coordinata a livello centrale ...6 sono stati i serviziin abiti civili per contrastare i furti in danno dei ... Inoltre, il 26 luglio u.s., è stata attuata l'denominata 'STAZIONI SICURE', coordinata, a livello ...

Operazione antiborseggio: Arrestati 2 persone per furto aggravato Punto! Il web magazine

Oltre 6mila persone controllate, di cui 687 con precedenti di polizia, 2 persone arrestate, 5 indagate, 23 grammi di stupefacente sequestrato: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferrovia ...Oltre 6.600 controlli, 2 arrestati e 5 indagati: il bilancio della Polizia di Stato in ambito ferroviario nell’ultima decade del corrente mese di luglio, in concomitanza con l’esodo estivo. 6.605 pers ...