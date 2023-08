Ondata di caldo in arrivo | stavolta sono a rischio le auto | Come difenderle dai gravi danni

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 5 agosto 2023) Allarme rosso per lee gli esperti spieganoproteggere la tua. Fai subito così. Ilmette in allarme gli italiani e gli esperti spiegano che le ondate di calore hanno proporzioni mai viste prima. Con il periodo estivo le strade diventano estremamente calde e ipiù forti posarrivare proprio allemobili. I proprietari diveicoliconvinti che l’inverno sia la stagione che mette più a dura prova le loro. Di conseguenza parcheggiano la vettura all’interno per proteggerla, mettono l’antigelo, eccetera. Il grandanneggia la tua– grantennistoscana.itTuttavia gli esperti spiegano che grossi pericoli per leci...