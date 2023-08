Onana | «Sono contento della mia prima partita qui Sono il portiere | mi prendo tutte le critiche»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) Andréè passato dall’Inter al Manchester United in questo mercato estivo; ten Hag lo ha voluto fortemente, dopo averlo allenato anche all’Ajax, per la sua grande capacità di utilizzo dei piedi. Durante l’amichevole tra United e Lens ilha subito un clamoroso gol da centrocampo, perché in quel momento si trovava lontano dai pali. Alla suanel suo nuovo stadio, l’Old Trafford,si è presentato così. Non ha potuto nulla sulla conclusione dell’attaccante del Lens Sotoca. Il match è terminato poi 3-1 per la squadra di casa. Nel postha commentato il match ai canali dello United: «miaqui, ...