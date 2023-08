Onana prende gol da centrocampo | Sotoka fa venire giù lo stadio | VIDEO

(Di sabato 5 agosto 2023) L’avventura di Andreal Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi. L’ex portiere dell’Inter, prelevato dagli inglesi per circa 50 milioni, è diventato protagonista, nei giorni scorsi, di unviralissimo in cui si infuria con Maguire. E non solo. Un altro filmato riguardanteha fatto il giro dei social nelle ultime ore, purtroppo per il portiere ex Ajax, lui è ancora protagonista in una luce negativa. Il gol dadiNel corso dell’amichevole fra Manchester United e Lens, Floransi è preso le prime pagine di tutti i giornali sportivi con un gol pazzesco. Vista l’attitudine dia giocare ampiamente fuori dai pali, l’attaccante della formazione francese ha pensato bene, una volta recuperata una palla persa in ...

Nell'amichevole di oggi contro il Lens, il nuovo portiere del Manchester United ed ex Inter ha subito un gol clamoroso. Florian Sotoca lo ha colto fuori posizione e scavalcato con un tiro dal cerchio ...Look atfgs! Man Utd didn't know that they bought a deep lying midfielder disguising as a goalkeeper. pic.twitter.com/LMWmrUIAWI

Non è stato sicuramente un inizio brillante quello di André Onana con il Manchester United. In occasione del suo esordio a Old Trafford, in un’amichevole contro il Lens, il portiere ex Inter ha subito ...Pallone preciso che si infila sotto la trasferta e a nulla serve l’ultimo tentativo in tuffo di Onana, che prende gol tra l’incredulità generale. Per fortuna sua, e dello United, altro non è che ...