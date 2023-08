Onana prende gol da centrocampo nell’amichevole contro il Lens VIDEO

(Di sabato 5 agosto 2023) Andréè passato dall’Inter al Manchester United in questo mercato estivo; ten Hag lo ha voluto fortemente, dopo averlo allenato anche all’Ajax, per la sua grande capacità di utilizzo dei piedi. Durante l’amichevole tra United eil portiere ha subito un clamoroso gol da, perché in quel momento si trovava lontano dai pali. Alla sua prima partita nel suo nuovo stadio, l’Old Trafford,si è presentato così. Non ha potuto nulla sulla conclusione dell’attaccante delSotoca. Il match è terminato poi 3-1 per la squadra di casa.ha appena preso gol daperché troppo fuori dai pali pic.twitter.com/q9738NJggI — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 5, 2023 L'articolo ilNapolista.

Il Manchester United batte 3-1 in amichevole il Lens, ma il gol francese è dovuto a un errore vistoso di posizionamento del portiere Onana. Che i tifosi criticano già ...L’avventura di Andre Onana al Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi. L’ex portiere dell’Inter, prelevato dagli inglesi per circa 50 milioni, è diventato protagonista, nei giorni scors ...