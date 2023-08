Onana inizia in salita dopo l’Inter ma almeno inizia | Inzaghi in attesa

Leggi su inter-news

(Di sabato 5 agosto 2023)è già protagonista con la maglia del Manchester Unitedaver salutato. Protagonista non in positivo, però. Nel frattempoaspetta il suo erede ad Appiano Gentile, ma non solo colui che avrà il compito di rimpiazzarlo da titolare nel breve periodo PRESSIONE MEDIATICA – Il periodo di ambientamento di Andréin Inghilterra non è certo dei più semplici. Il portiere camerunese, nuovo numero uno del Manchester Unitedaver lasciato, ha tutti gli occhi puntati addosso. E l’ultimo gol subìto non aiuta a distoglierli. Tutt’altro! Il bellissimo 0-1 momentaneo firmato da Florian Sotoca, praticamente da centrocampo, nell’amichevole Manchester United-Lens (3-1 finale, ndr) è già virale. Già virale non tanto per la bellezza del gol in sé, ...