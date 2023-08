Olivera | «Abbiamo fame di vincere | vogliamo difendere il titolo di campioni d’Italia»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) Il terzino del Napoli Mathiasha parlato ai microfoni di Sky Sport sugli obiettivi degli azzurri per la prossima stagione: Cos’è Napoli per te? «È tutto bellissimo, dalla squadra alla città. Sono importantissimi per noi anche i tifosi che ci seguono all’allenamento e lo faranno anche allo stadio contro l’Augsburg, saranno fondamentali durante l’anno». Qual è la ricetta peril tricolore? «Continuare a lavorare comefatto l’anno scorso, partita dopo partita e sempre tutti insieme che è la cosa più importante». Ci vorrà la vera “Garra”, tipica di voi uruguaiani? «Sì,tuttidie credo che per una squadra sia fondamentale. Non sarà semplice ripetersi ma lo faremo tutti insieme». Ci aiuti a conoscere meglio Garcia? «Il mister ci chiede sempre di ...