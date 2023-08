Ok delle autorità Usa a prima pillola per depressione postparto

(Di sabato 5 agosto 2023) La Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato laper la. Il farmaco funziona più velocemente degli altri antidepressivi e va usato solo per due ...

La Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato la prima pillola per la depressione postparto. Il farmaco funziona più velocemente degli altri antidepressivi e va usato solo per due ...... dei Ministeri della Difesa e Lavoro, l'Atac, l'dei Trasporti, la Corte costituzionale ed ... a preoccupare è la lentezza di implementazionecontromisure (certamente non economiche) volte ...... passibile di segnalazione allecompetenti". Una dichiarazione questa reputata "molto ... Ha poi specificato che "nei verbalisedute della commissione speciale non sono mai emerse ...