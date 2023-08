Oggi inizia la Coppa Italia | ma quando debuttano le big? Tabellone | calendario | incroci e programma

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Prenderà il via, sabato 5 agosto, l’edizione 2023/24 dellacon il turno preliminare: quattro sfide trae domani che determineranno gli ingressi ai trentaduesimi di finale indall’11 al 14 agosto. Invariato il format della competizione che rimane il medesimo della passata stagione e che dunque vedrà l’ingresso dellesolo a partire dagli ottavi di finale che si disputeranno tra dicembre e gennaio. Le migliori 8 della scorsa Serie A sono dunque accoppiate secondo lo schema 1-8 e 4-5 da una parte dele 2-7 e 3-6 dall’altra. I numeri sono assegnati in base al piazzamento in campionato, ma l’Inter, vincitrice dell’ultima edizione, è salita al primo posto. Capita così che già ai quarti si potrebbe riproporre la sfida tra ...