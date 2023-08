Occhiuto al Secolo | “O cambio la Calabria o mi dimetto Meloni? Straordinaria e autorevole”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023) Roberto, 54 anni, Presidente della Regione. È tra gli uomini forti di Forza Italia. Laureato in economia e commercio, ha fatto tutta la gavetta in politica. Consigliere circoscrizionale, poi comunale e regionale. Parlamentare dal 2008 al 2021, capogruppo di Forza Italia alla Camera, da quasi due anni è a capo della Regione. Giovedì sera ha portato in consiglio regionale la riforma dei consorzi di bonifica minacciando di dimettersi se non fosse passata. Perché ha detto che è pronto a lasciare il suo incarico se le cose non cambieranno profondamente? LEGGI ANCHEspacca la sinistra in, anche i cinquestelle votano a favore della sua riformaavverte la sinistra. Stop alle clientele sui consorzi di bonifica o tutti a casa giovedì ...