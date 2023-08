Nuovi percorsi pedonali nella zona nord di Udine

Leggi su udine20

(Di sabato 5 agosto 2023) Saranno realizzati dei , in particolare in diversi punti di via del Pioppo e in corrispondenza dell’area di parcheggio di via Chiusaforte, per garantire la sicurezza e l’accessibilità ai marciapiedi ai pedoni e alle persone con disabilità che vedono iostruiti da gradini, dissestamenti e assenza di segnaletica tattilo – plantare. Gli interventi, il cui progetto esecutivo è stato deliberato nel corso della scorsa Giunta, rientrano infatti nel programma di opere volte ad alzare gradualmente il livello di accessibilità, comfort e sicurezza degli spazi pubblici nei quartieri periferici di, in linea con le finalità del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). L’individuazione dei luoghi di intervento è seguita a un’attenta analisi delle segnalazioni pervenute all’Amministrazione da parte della cittadinanza e ai ...