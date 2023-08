Nuoto | Mondiali paralimpici | Italia padrona con gli ori di Gilli | Barlaam | Bocciardo e Boggioni

(Di sabato 5 agosto 2023) Penultima giornata di gare a Manchester (Gran Bretagna), dove vanno in scena i2023 diparalimpico. L’si è distinta ancora una volta, conquistando 9 medaglie (4 ori, 3 argenti, 2 bronzi). Carlottaha trionfato nei 400 stile libero (categoria S13), imponendosi con il tempo di 4:31.49 davanti alla statunitense Olivia Chambers (4:37.03) e all’ucraina Anna Stetsenko (4:39.79). L’azzurra ha conquistato addirittura il terzo titolo in questa edizione della rassegna iridata dopo le affermazione sui 100 stile libero e nei 100 farfalla. Monicaha giganteggiato sui 200 stile libero (categoria S5), imponendosi con il tempo di 2:47.11 davanti alla tedesca Tanja Scholz (2:57.27) e alla ceca Agata Koupilova (3:02.83). Simoneha trionfato sui 100 dorso ...

Mondiali nuoto paralimpici: l'ora di Carlotta Gilli nei 400 metri stile lIbero. Il video RaiNews

