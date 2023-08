Nuoto | doppietta oro-bronzo con Lamberti e Gioannoni negli 800 metri! Arrivano altri due argenti e un bronzo

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Altra giornata trionfale alle Universiadi di Chengdu per l’Italia del. Cinque medaglie, una d’oro, due d’argento e altrettante diper la nazionale azzurra, che può dunque sorridere per il suo movimento in piscina. La giornata si è aperta immediatamente con il luccicante oro di Matteo800 stile libero. Più di metà gara in fase di studio per l’azzurro, che dopo le prime vasche inizia a risalire sul giapponese Tabuchi per passarlo definitivamente ai 300 metri dal traguardo, andando a vincere con un ottimo 7’54”12 e firmando lacon i 400. La festa la completa Ivan Giovannoni con il terzo posto in 7’58”00, a poco più di mezzo secondo dall’argento. Argento a sorpresissima per Giovanni Carraro nei 100 stile libero, che da corsia 8 si prende un secondo ...