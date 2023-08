Nuoto di fondo | Mondiali | le due 10 km previste per il 6 agosto

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) In quel di Parigi c’è attesa per ildie nello specifico per le due 10 km in acque libere. La gara dei 10000 metri sarà anche da test evento olimpico nella Senna. Nel corso deidisi è stabilito che la data per le due gare disarà il 62023. Si inizierà alle 7.30 con la gara femminile per poi passare, alle 11.30 alla gara maschile. Queste le principali protagoniste azzurre nella 10 km femminile: Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Arianna Bridi (Esercito/Trento); alle 11.30 invece, andranno in scena per l’Italia: Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Marcello Guidi (Fiamme Oro) e Dario ...