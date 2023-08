Nuoto di Fondo | domani il test event olimpico a Parigi | gli Azzurri in gara

(Di sabato 5 agosto 2023)– Solo un anno manca alle Olimpiadi di. E come per Tokyo, anche la capitale francese ospiterà diversiper le competizioni sportive delle Coppe del Mondo. Lo farà anche per ilin acque libere e già. Lasi svolgerà nella Senna e conterà 10 km maschili e femminili. Laè slittata di un giorno a causa delle avverse condizioni del tempo. Anche le Azzurre saranno protagoniste: Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Arianna Bridi (Esercito/Trento). Alle 11.30, invece, scenderanno in acqua gli uomini. Per l’Italia i protagonisti saranno Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Andrea Manzi ...

In quel di Parigi c'è attesa per ildie nello specifico per le due 10 km in acque libere. La gara dei 10000 metri sarà anche da test evento olimpico nella Senna . Nel corso dei Mondiali disi è stabilito che la data ...... essendo peraltro tesserata per la società dilocale. Una richiesta che è stata accolta, ma i ... Questa l'accoglienza che sarebbe stata riservata a Ginevra Taddeucci , nuotatrice direduce ...... l'ultima appunto l'oro alla staffetta mista dia Fukoka, ma anche per il biglietto d'ingresso. A raccontarlo, con un post pubblicato su Facebook, è Giovanni Pistelli presidente del Team...

Parigi 2024: acqua di fogna nella Senna, bloccato il nuoto di fondo Corriere della Sera

Ginevra Taddeucci campionessa del mondo di nuoto di fondo deve pagare il biglietto per allenarsi nella piscina di Empoli in vista dei prossimi impegni agonistici. E il suo allenatore non ha risparmiat ...Ginevra Taddeucci, lastrigiana medaglia d’oro in Giappone, al centro di una querelle tra società sportive rivali ...