Nordsjaelland vs Brondby – probabili formazioni

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo aver vinto le due partite inaugurali della campagna 2023-24, ilcercherà di continuare il suo impressionante inizio di stagione quando affronterà ildomenica 6 agosto Gli ospiti, invece, cercheranno una risposta positiva dopo aver perso per 2-1 contro l’Odense lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver mancato di quattro punti il titolo della Superliga lo scorso anno, ilspera che questa possa essere la stagione in cui sarà incoronato campione di Danimarca per la seconda volta nella sua storia. Le Tigri hanno dato un segnale di forza con una ...

Nordsjaelland-Brondby (domenica 06 agosto 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

3F Superligaen har offentliggjort dommerpåsætningen for tredje spillerunde, hvor Morten Krogh skal dømme opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby.Jacob Friis roser Lucas Lund for at være fokuseret og koncentreret i Viborg FF, selv om målmanden er rygtet til Brøndby IF.