Nordsjaelland-Brondby domenica 06 agosto 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilha cominciato la nuova stagione battendo 4-1 il Viborg nella prima giornata e poi 3-1 l’Aarhus GF in trasferta, mentre ilha già assaggiato il sapore amaro della sconfitta perdendo in casa contro l’Odense una settimana fa. I padroni di casa cercheranno di ripetere l’ottima stagione scorsa, magari facendo quel passettino in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Serie A: tra arrivi e partenze. Tutti gli affari ufficiali: nuovo centrocampista per il Lecce tuttosalernitana.com

3F Superligaen har offentliggjort dommerpåsætningen for tredje spillerunde, hvor Morten Krogh skal dømme opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby.Jacob Friis roser Lucas Lund for at være fokuseret og koncentreret i Viborg FF, selv om målmanden er rygtet til Brøndby IF.