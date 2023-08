“Non torno più da Maria” UeD | il clamoroso rifiuto del volto più atteso scuote il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 agosto 2023) Arriva un importante annuncio su Uomini e Donne. Parliamo di unDe Filippi, fatto da un ex grande protagonista del dating show. In queste settimane si sono rincorse tantissime voci sulla possibilità che potesse rientrare in studio, essendo single. Si pensava volesse rimettersi in gioco per trovare una nuova fidanzata, ma a quanto pare le sue intenzioni sono ben altre ed ecco che ha confermato la volontà di non apparire in tv. Questo personaggio ha deciso di rilasciare un’intervista al sito Tag24 e si è sottoposto ad una serie di quesiti. Ovviamente il più importante ha riguardato il suo possibile futuro a Uomini e Donne, invece non ha avuto dubbi nella sua risposta e ha confermato il suototale. Non sappiamo con certezza seDe Filippi l’avesse davvero preso ...