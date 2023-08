“Non mi toccare” | “Sei un falsario” Furiosa lite tv tra deputati

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 agosto 2023) Duro scontro a Coffee Break su La7 tra Federico Mollicone e Leonardo Donno. Tema del contendere le ultime manovre parlamentari prima della pausa estiva, in particolare il dibattito sui vitalizi e sullo stipendio dei parlamentari. Il famoso cedolino di Piero Fassino sventolato in Aula, tanto per intenderci, e tutto ciò che ruota intorno. “Cosa fanno prima di andare in ferie: ripristinano i vitalizi agli ex senatori e aumentano gli stipendi ai”, attacca il grillino Leonardo Donno. “Dite di no al salario minimo e intanto ripristinate i privilegi. E gli italiani fanno la fame”. Per il meloniano Mollicone è tutto “falso”, tanto da indurlo a rispondere con un insistente “bla bla bla” alle accuse del collega parlamentare. “Non mi”, ribatte stizzito Mollicone. Che poi spiega: “È stato votato un Odg di Fratelli d’Italia contro l’aumento dei ...