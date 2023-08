“Non credete alle bugie” Giuliacci e il ritorno del caldo africano

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 agosto 2023) Cari amici, buonasera. Come diceva un noto cantante, vi scrivo, o meglio, vi parlo dall’alto di un bel borgo medievale che inquadra questa bellissima vallata, non vi dico quale. Vedete i nuvoloni? Già sta peggiorando su tutto il Centro-Nord, come vi avevamo del resto promesso e questo peggioramento occhio però porterà tanti temporali al centro-nord (ieri) e sabato su tutto il centro-sud. Quindi attenzione soprattutto ai temporali più forti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Attenzione. Quindi faranno rinfrescare e caleranno le temperature di 5-7 gradi su tutta l’Italia, ma occhio ai temporali violenti.. E domenica ancora rovesci e temporali sul Triveneto, sulle regioni del Medio Adriatico e al sud. Poi le temperature risaliranno, ritorna l’tra il 12 e il 15, ma non è vero che porterà a un’altra andata rovente. Non...